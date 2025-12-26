Павел Василенко

Ламін Ямаль уже сейчас входит в круг самых ярких футболистов мира. 18-летний вингер Барселоны поразил феноменальным показателем, превзойдя даже Лионеля Месси.

Выпускник академии Ла Масия быстро зарекомендовал себя как игрок, который постоянно обостряет игру на правом фланге. Ямаль без страха идет в обыгрыш, вступая в многочисленные дуэли с защитниками практически в каждом матче – как в составе Барселоны, так и сборной Испании.

По данным Sofascore, в течение года Ямаль выполнил 307 успешных обводок. Это второй наивысший показатель в базе сайта с 2016 года.

Абсолютный рекорд до сих пор принадлежит Неймару – 335 успешных обводок в 2017 году. Для сравнения, лучший результат Лионеля Месси за последнее десятилетие составлял 260 обводок, также в 2017-м.

Ямаль сочетает зрелищность с результативностью. В текущем сезоне он забил девять голов и отдал 11 результативных передач в 20 матчах за Барселону.

Ожидается, что будущее одного из главных талантов мирового футбола будет тесно связано с «Камп Ноу». Действующий контракт Ямаля с каталонским клубом рассчитан до середины 2031 года.