В свежем материале The Athletic представил рейтинг из ста лучших футболистов, которые должны сыграть на чемпионате мира 2026 года. Авторы издания поставили на первое место форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, который стабильно забивает в футболке Реала.

Интересно, что Мбаппе стал автором хет-трика в финале прошлого мундиаля против Аргентины, но тогда французы уступили в серии пенальти после ничьей 3:3.

Вторую позицию рейтинга занял нападающий Эрлинг Холанд — ключевой герой выхода сборной Норвегии на чемпионат мира впервые с 1998 года. Тройку лучших замыкает Ламин Ямаль.

В первой десятке оказались также Гарри Кейн, Педри, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Лионель Месси, Кевин Де Брюйне и Джанлуиджи Доннарумма.

Криштиану Роналду разместился только на 25-й строке списка.

Напомним, сегодня, 5 декабря, состоится жеребьевка чемпионата мира 2026 с участием Украины.