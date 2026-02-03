Вингер Барселоны Ламин Ямаль обновил очередное историческое достижение в испанском футболе, ярко проявив себя в поединке чемпионата против Эльче.

В матче, который завершился победой каталонцев со счётом 3:1, 18-летний футболист создал восемь голевых моментов для партнёров. По данным статистической компании Opta, Ямаль стал первым игроком младше 20 лет, которому удалось достичь такого показателя в одном матче Ла Лиги с момента начала сбора детальной статистики, начиная с сезона 2003/04.

Именно Ламин Ямаль был признан лучшим игроком встречи. Он также открыл счёт в матче, забив первый гол сине-гранатовых в ворота Эльче.

Свой следующий поединок команда Ханса-Дитера Флика проведёт 3 февраля на выезде против Альбасете в рамках четвертьфинала Кубка Испании.