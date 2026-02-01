Эльче в 22 туре Ла Лиги принимал Жирону. Матч завершился со счётом 1:3.

Каталонцы доминировали с начала и до конца, но быстрый гол Ямаля не помог команде Ханса-Дитера Флика удержать минимальное преимущество.

Эльче на 29-й минуте отыгрался благодаря точному удару Родригеса. однако перед перерывом Ферран сумел вернуть лидерство чемпиону Испании.

Окончательно все вопросы о победителе снял гол Решфорда. Барса проведёт ещё одну неделю на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.

Ла Лига. 22 тур

Эльче - Барселона 1:3

Голы: Родригес, 29 - Ямаль, 6, Ферран, 40, Решфорд, 72