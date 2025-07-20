Барселона установила клубный рекорд, продав 70 тысяч футболок с фамилией крайнего нападающего Ламина Ямаля в течение 24 часов после смены им игрового номера на 10-й. По оценкам клуба, каталонцы заработали на этих продажах около 10 миллионов евро. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, коммерческий успех превзошел все прогнозы Барселоны. Футболки с 10-м номером и фамилией Ямаля были отправлены более чем в 170 стран мира.

Подчеркивается, что Блауграна зафиксировала наибольший объем продаж футболок за один день в истории клуба. Были превышены показатели бывших нападающих Барселоны Лионеля Месси и Неймара.

Ранее, Ламин Ямаль сменил 19 номер в Барселоне на 9.