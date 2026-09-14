Павел Василенко

Олимпиакос в ближайшее время внесет изменения в заявку на Лигу Европы. Греческий клуб уже передал УЕФА необходимые медицинские документы по травме Айюба Эль-Кааби и готовится официально заменить марокканского форварда на украинца Романа Яремчука. Об этом сообщает Sport24.gr.

Яремчук уже тренируется вместе с командой и может сыграть в первом матче Лиги Европы против Ягеллонии. Матч состоится 16 сентября на стадионе Георгиос Караискакис, а стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Кроме замены футболиста, Олимпиакос также обновит состав тренерского штаба в своей еврокубковой заявке. В список внесут главного тренера Имманола Альгуасиля и его помощников.

Таким образом, Яремчук получает возможность вернуться к выступлениям в еврокубках в составе Олимпиакоса.