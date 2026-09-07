Павел Василенко

Греческий Олимпиакос неожиданно решил пересмотреть свое отношение к нападающему сборной Украины Роману Яремчуку. 30-летний форвард, который еще недавно не входил в планы главного тренера, может вернуться в основной состав команды.

На старте сезона украинец был исключен из заявки красно-белых и фактически вынужден искать варианты для продолжения карьеры. Однако ситуация кардинально изменилась после травмы одного из лидеров команды.

Марокканский нападающий Аюб Эль-Кааби получил перелом ноги в матче чемпионата Греции против Волоса, который завершился со счетом 1:1. По предварительным прогнозам, форвард может пропустить шесть-семь месяцев.

Из-за потери ключевого нападающего Олимпиакос вынужден пересмотреть свои планы относительно Яремчука. В Греции сообщают, что клуб ведет серьезные переговоры о возвращении украинца в основной состав, сообщает Sport24.gr.

Ранее Яремчук не был среди главных кандидатов Хосе Луиса Мендилибара, однако тяжелая травма Эль-Кааби изменила ситуацию. В клубе считают, что опытный форвард способен помочь команде и предложить необходимые решения в атаке.

В нынешнем сезоне Яремчук еще не провел ни одного матча и ни разу не попадал в заявку. Теперь же Мендилибар готов рассчитывать на украинца как в Лиге Европы, так и во внутренних соревнованиях.