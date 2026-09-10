Павел Василенко

Олимпиакос официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром. Испанский специалист покидает клуб после более чем двух лет работы, за которые успел завоевать с командой ряд важных трофеев.

Отставка Мендилибара привлекает особое внимание в Украине из-за ситуации с Романом Яремчуком. Нападающий сборной Украины не был важной фигурой в планах испанского наставника и в основном оставался на скамейке запасных или получал ограниченное игровое время.

65-летний Мендилибар возглавил Олимпиакос в феврале 2024 года. За этот период он помог греческому клубу выиграть чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Греции.

Наибольшим достижением испанца стала победа в Лиге конференций в сезоне-2023/24. Для Олимпиакоса это был исторический триумф – первый еврокубковый трофей в истории клуба и всего греческого футбола.