Сергей Разумовский

Украинский нападающий Роман Яремчук впервые в сезоне-2026/27 был включен в заявку Олимпиакоса на официальный матч. 30-летний форвард может получить игровое время в домашнем поединке Кубка Греции против Волоса.

Главный тренер пирейской команды Хосе Луис Мендилибар решил вернуть украинца в состав после серьезной травмы основного нападающего Аюба Эль-Кааби. Из-за повреждения марокканский форвард не сможет помочь Олимпиакосу в ближайшее время, поэтому Яремчук получил возможность снова присоединиться к первой команде.

Пока неизвестно, выйдет ли украинец на поле с первых минут. Скорее всего, тренерский штаб будет постепенно возвращать футболиста к полноценным нагрузкам, поскольку Яремчук длительное время не имел стабильной игровой практики в составе греческого клуба.

Последний официальный матч за Олимпиакос нападающий провел 24 января 2026 года. Тогда команда встречалась именно с Волосом в рамках 18-го тура чемпионата Греции. Яремчук начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте, заменив Эль-Кааби. Матч завершился минимальной победой Олимпиакоса со счетом 1:0.

В последний раз украинец забивал за пирейцев 17 декабря 2025 года. Это произошло в кубковом матче против Ираклиса. Олимпиакос тогда добился разгромной победы со счетом 6:0, и Яремчук отметился на 51-й минуте встречи.

Во второй половине прошлого сезона нападающий выступал на правах аренды за французский Лион. Всего в кампании-2025/26 Яремчук провел 29 матчей на клубном уровне, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Игровая практика особенно важна в свете будущих матчей сборной Украины. В сентябре-октябре национальная команда должна провести сразу четыре поединка Лиги наций, поэтому стабильные выступления Яремчука на клубном уровне могут существенно повысить его шансы на вызов.