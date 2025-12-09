Сергей Разумовский

Статистический портал Transfermarkt обновил рыночные оценки футболистов английской Премьер-лиги, что повлияло и на стоимость ряда украинских игроков.

Наибольший прогресс продемонстрировал центральный полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк. Оценочная стоимость 21-летнего хавбека выросла сразу на 5 миллионов евро и теперь составляет 20 миллионов. Такой скачок свидетельствует о возрастании роли Ярмолюка в структуре лондонского клуба и положительном восприятии его перспектив на английском рынке.

В то же время двое украинских защитников испытали снижение стоимости. Левый защитник Эвертона Виталий Миколенко подешевел на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 25 миллионов. Универсальный футболист Ноттингем Форест Александр Зинченко потерял 2 миллиона в своей рыночной цене – теперь его стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро. Такие коррекции могут быть связаны как с выступлениями клубов, так и с индивидуальной статистикой и конкуренцией на их позициях.

Особо стоит выделить ситуацию с вингером Челси Михаилом Мудриком. В обновленной базе Transfermarkt он на данный момент вообще не имеет определенной трансферной стоимости. Это связано с тем, что футболист остается отстраненным от соревнований из-за обвинений в употреблении допинга, поэтому его рыночный статус фактически приостановлен до завершения рассмотрения дела.

Еще один украинский легионер, который выступает в английском футболе, – вингер Сандерленда Тимур Тутеров – на данный момент оценивается значительно скромнее. Transfermarkt определяет его стоимость на уровне 250 тысяч евро. Такая оценка отражает начальный этап карьеры игрока в Англии, он пока еще не дебютировал за основную команду.

Ранее сообщалось, что Рома попытается оформить переход Ярмолюка из Брентфорда.