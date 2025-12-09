Полузащитник английского Брентфорда и футболист сборной Украины Егор Ярмолюк может сменить чемпионат и перейти в итальянскую серию А, сообщает Legioners.ua.

Рома проявляет интерес к 21-летнему игроку, отметим, что в составе римской команды уже играет украинский нападающий Артем Довбик. По информации источника, Ярмолюк рассматривается как один из вариантов усиления состава команды Джан Пьеро Гасперини.

Если трансфер состоится, Егор снова объединится с Довбиком, с которым ранее выступал за Днепр-1. В этом сезоне Ярмолюк принял участие в 17 матчах, записав на свой счет одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм хочет подписать хавбека сборной Украины.