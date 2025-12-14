Брентфорд и Лидс поделили очки в очном поединке 16 тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счётом 1:1.

Первую половину игры команды провели без голов, хотя в первом тайме VAR помешал команде Егора Ярмолюка заработать пенальти, если бы футболист Брентфорда не оказался в офсайде.

После перерыва команды обменялись голами. Сначала Хендерсон на 70-й минуте открыл счёт в встрече. Лидсу потребовалось 14 минут, чтобы ответить взятием ворот Калверта-Льюина.

Хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк появился на поле за несколько минут до пропущенного гола Брентфорда.

АПЛ. 16 тур

Брентфорд - Лидс 1:1

Голы: Хендерсон, 70 - Калверт-Льюин, 84