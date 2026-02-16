Сергей Разумовский

В матче четвертого раунда Кубка Англии Макклсфилд принимал Брентфорд, за который выступает украинец Егор Ярмолюк. Поединок вышел напряжённым и не слишком результативным, а судьбу противостояния решил один эпизод во втором тайме: защитник Макклсфилда Хиткоут срезал мяч в собственные ворота, что и принесло гостям минимальную победу со счётом 1:0.

Ярмолюк начал встречу в стартовом составе и провёл на поле почти весь матч – 96 минут, включая компенсированное время. Украинский полузащитник был заметен в работе с мячом и часто участвовал в развитии атак Брентфорда.

После финального свистка аналитический портал SofaScore оценил действия Ярмолюка в 6.2 балла. По статистике, он отдал один ключевой пас, продемонстрировал 85% точности передач, а также несколько раз качественно обыгрывал соперников – на его счету четыре удачных обводки. Кроме того, украинец выиграл одно воздушное единоборство, сделал 80 касаний мяча и заработал на себе один фол, что подчёркивает его активность в центральной зоне.

Благодаря этой победе Брентфорд пробился в 1/8 финала турнира, где сыграет против Вест Хэма.

Кубок Англии, 1/16 финала

Макклсфилд – Брентфорд 0:1

Гол: Хиткоут, 70 (автогол)

Макклсфилд: Дирнли, Фенсом (Матесон, 72), Хиткоут, Ботвик-Джексон, Лейси, Осборн (Джонсон, 85), Даффи, Доусон, Эдмондсон, Бакли-Риккетс (Гейл, 68), Меллор

Брентфорд: Вальдимарссон, Кайоде, Коллинз, Пиннок, Хики, Янельт, Ярмолюк, Донован (Бентт, 90+4), Йенсен, Нельсон (Льюис-Поттер, 61), Фуро (Уаттара, 71)

Предупреждения: Эдмондсон (75), Доусон (84) – Янельт (21), Ярмолюк (77)