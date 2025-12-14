В 16-м туре английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал победу над Брайтоном со счетом 2:0.

В этом поединке после пропуска нескольких матчей вернулся на поле вингер Мохамед Салах, который появился на замену в середине первого тайма и отметился результативной передачей.

Таким образом, 33-летний египтянин установил новый рекорд по количеству результативных действий за один клуб в АПЛ – на его счету 277 результативных действий в составе Ливерпуля: 188 голов и 89 ассистов.

Ранее рекорд принадлежал Уэйну Руни, который за Манчестер Юнайтед набрал 276 результативных действий – 183 гола и 93 передачи.