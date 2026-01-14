Сергей Разумовский

19-летний вингер Гильерме Баия стал первым зимним новичком ровенского Вереса. Бразилец перешел в клуб на правах полноценного трансфера из криворожского Кривбаса, о чем сообщили оба клуба.

Стороны согласовали условия сделки, после чего футболист подписал с Вересом контракт на четыре года. Гильерме де Жезус Лима Баия родился 29 апреля 2006 года в бразильском Сальвадоре, имеет рост 170 см и вес 71 кг. Подготовку проходил в академиях Интернасьонала и Сантоса, а к Кривбасу присоединился в июле 2025 года.

В первой половине сезона-2025/2026 Баия выступал за Кривбас U-19 в Национальной юношеской лиге. За это время провел девять матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сын экс-форварда Милана и Боруссии окончательно покинул Кривбасс.