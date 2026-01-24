Сергей Разумовский

Ювентус приблизился к подписанию центрального нападающего Фенербахче Юссефа Эн-Несири. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, отмечая, что переговоры между сторонами уже вышли на финишную прямую.

По информации источника, клубы достигли устной договоренности о переходе 28-летнего марокканца. Формат соглашения предусматривает аренду с необязательным правом выкупа, то есть Ювентус сможет принять окончательное решение о полноценном трансфере уже после определенного периода выступлений форварда в Италии. В настоящее время туринцам остается согласовать последние детали непосредственно с игроком, после чего сделка может быть формализована.

Эн-Несири выступает за Фенербахче с июля 2024 года. На международном уровне он недавно вместе со сборной Марокко дошел до финала Кубка Африки, где команда уступила Сенегалу со счетом 0:1.

В текущем сезоне нападающий провел 36 матчей на клубном и международном уровнях, в которых забил десять мячей и отдал одну результативную передачу.