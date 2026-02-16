Сергей Разумовский

Защитник Борнмута Маркос Сенеси, похоже, близок к смене клуба уже этим летом. Как сообщает инсайдер Николо Скира, аргентинец готов покинуть английскую команду после завершения сезона, а ключевым фактором в этой истории является его контракт: действующее соглашение с Борнмутом истекает 30 июня.

Одним из главных претендентов на Сенеси называют Ювентус. Туринцы планируют выйти на переговоры с представителями игрока, чтобы заранее согласовать условия будущего перехода и подписать его летом в статусе свободного агента. Для Ювентуса такой вариант выглядит особенно привлекательно: опытный центральный защитник с европейской практикой может значительно усилить глубину состава без трат на трансфер.

В то же время борьба за Маркоса обещает быть конкурентной. По информации источника, Ювентус старается опередить ряд других клубов, которые также следят за ситуацией вокруг защитника. Среди них упоминаются Боруссия Дортмунд, Барселона, Атлетико, Брайтон, Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед, так что туринцам придется действовать оперативно, чтобы не упустить инициативу в переговорах.

Сенеси является воспитанником Сан-Лоренсо, а в Англию перебрался в августе 2022 года. Тогда Борнмут приобрел его у Фейеноорда за 15 млн евро, рассчитывая на стабильность и качество в центре обороны. В текущем сезоне аргентинец провел 27 матчей за клуб и отметился четырьмя ассистами.

Напомним, летом украинский защитник Илья Забарный официально перебрался из Борнмута в ПСЖ.