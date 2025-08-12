Украинский защитник Илья Забарный завершил трансфер во французский Пари Сен-Жермен.

После успешного медицинского осмотра футболист подписал пятилетний контракт с ПСЖ. Сумма трансфера составила 67 миллионов евро с учетом бонусов, что делает его одним из самых дорогих украинских футболистов в истории.

Забарный стал первым украинцем в составе парижан. Ранее он провел два года в английском Борнмуте, где заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников Премьер-лиги. В сезоне 2023/24 он был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков.

В ПСЖ Забарный будет играть под номером 6 и работать под руководством главного тренера Луиса Энрике, который высоко оценил его оборонительные навыки и способность играть в воздухе.