Павел Василенко

Франсишку Консейсау провел прошлый год в Ювентусе на правах аренды. «Старая синьора» решила выкупить его на постоянной основе и, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, достигла соглашения с Порту.

22-летний игрок перешел в Ювентус год назад за 10 миллионов евро. Однако это была лишь арендная плата. Старт в столице Пьемонта для португальца оказался непростым.

В свое время даже сообщалось, что бьянконери не собираются подписывать с ним постоянный контракт. Ситуация изменилась, когда главным тренером стал Игорь Тудор.

Консейсау продемонстрировал впечатляющую форму на Клубном чемпионате мира и других турнирах. В результате Ювентус решил приобрести игрока у Порту.

Переговоры между клубами были непростыми, но в конце концов завершились соглашением.

Ювентус заплатит за Консейсау 30 миллионов евро. Однако полная сумма не нужна сразу. Оплата будет разделена на четыре части.

Клубы Английской Премьер-лиги также интересовались игроком. Однако сам игрок был полон решимости остаться в Турине.

Португалец провел 40 официальных матчей за бьянконери, забив семь мячей и отдав шесть голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.