Павел Василенко

Нападающий Душан Влахович не входит в планы Ювентуса на сезон 2025/26. По словам журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Стара синьора» хочет разорвать контракт с игроком.

Соглашение с сербом действует до 30 июня 2026 года. Однако клуб хотел бы продать нападающего в летнее трансферное окно, но, как оказалось, все не так просто. Пока не нашелся ни один клуб, готовый удовлетворить требования игрока и Ювентуса.

Ди Марцио сообщает, что решением может стать досрочное расторжение контракта с форвардом. Предложение об этом будет отправлено агенту игрока.

Однако Влаховичу придется выплатить сумму, которая ему причитается, до конца контракта. Это большая сумма – 24 миллиона евро.

Зато он сможет свободно искать новый клуб. Возможно, он получит подписной бонус. Решение теперь за сербом.

В сезоне 2024/25 нападающий провел 44 матча за Ювентус, забив 17 мячей и отдав пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.