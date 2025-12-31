Сергей Разумовский

Голкипер Ювентуса Маттиа Перин не вернется в Дженоа в ближайший трансферный период. Об этом в соцсети X сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, туринский клуб отклонил предложение генуэзцев о переходе 33-летнего вратаря, хотя Дженоа уже успел согласовать с Перином условия личного контракта. Соглашение должно было быть рассчитано на три года. Тем не менее, окончательное слово оставалось за Ювентусом, и именно позиция клуба заблокировала возможный трансфер.

Для Перина Дженоа – хорошо знакомый этап карьеры. Он находился в структуре клуба с 2008 по 2018 год, после чего перешел в Ювентус за 16,3 миллиона евро. Также в сезоне-2020/21 вратарь уже возвращался в Дженоа на правах аренды, так что потенциальный камбэк выглядел логичным, но в этот раз договориться клубам не удалось. В текущем сезоне Перин провел за Юве всего четыре матча и пропустил 6 мячей.

