Сергей Разумовский

В 1/8 финала Кубка Италии Ювентус у себя дома уверенно обыграл Удинезе со счетом 2:0.

Туринцы захватили инициативу с первых минут и уже на 23-й минуте вышли вперед: в эпизоде с голом мяч рикошетом от Пальмы влетел в собственные ворота. В дальнейшем хозяева продолжали контролировать игру и на 34-й минуте даже почти удвоили преимущество усилиями Джонатана Давида, но этот мяч был отменен из-за офсайда после просмотра эпизода.

После перерыва бьянконери не ослабляли натиск и добились второго гола. На 69-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Удинезе, который уверенно реализовал Локателли, сделав счет 2:0. В компенсированное время туринцы еще раз отличились, но в этот раз забил Опенда, однако и этот гол не был засчитан из-за положения «вне игры». Несмотря на две отмененные результативные атаки, Ювентус без особых проблем довел матч до победы и обеспечил себе проход дальше.

Ювентус вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Там туринцы сыграют с победителем противостояния Дженоа Руслана Малиновского и бывшей команды украинца Аталанты.

Кубок Италии, 1/8 финала

Ювентус – Удинезе 2:0

Голы: Пальма, 23 (автогол), Локателли, 69 (пен.)

Ювентус: Ди Грегорио, Калулу, Гатти (Локателли 56), Келли, Кабал (Жоау Мариу 74), МакКенни, Миретти (Консейсау 75), Коопмейнерс, Камбьязо, Давид (Опенда 74), Йилдиз (Жегрова 84)

Удинезе: Сава, Пальма, Соле (Т. Кристенсен 81), Бертола, Эхизибе, Ловрич, Атта (Эккеленкамп 71), Саррага (Миллер 59), Земура, Дзаньоло (Браво 59), Букса (Гейе 71)

Предупреждение: Пальма, 68