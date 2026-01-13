Вингер Динамо Владислав Кабаев рассказал о своих ожиданиях от зимних сборов под руководством нового главного тренера Игоря Костюка.

Как всегда, после отпуска ты приходишь с хорошими эмоциями, видишь ребят, которых давно не видел после всех этих праздников. Так что с позитивными эмоциями уже ждешь, уже немного соскучился по мячу, по ребятам. Ждешь уже, чтобы выйти на поле.

Мы общались с молодыми ребятами, когда Костюк тренировал U-19 – говорили, что сборы у него нелегкие. Но посмотрим. Я уже не первый год в футболе, так что придется немного потерпеть первые дни.

Трудно сказать, с кем были самые тяжелые сборы. У всех тренеров своя специфика, но тяжелее всего, мне кажется, было у Вернидуба. Да, много было без мяча. Первые дни у Григорчука в Черноморце тоже было трудно. Сегодня, не знаю, возможно, уже в Турции нас будет ждать много работы без мяча.

Раньше бегали тест Купера – не знаю, возможно сейчас он у нас тоже будет. Что последнее, я думаю, во многих командах есть тест йо-йо, это в первые дни посмотреть, как мы готовы. А прямо такого я не назову, честно.