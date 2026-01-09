Сергей Разумовский

Бывший главный тренер Спортинга и Манчестер Юнайтед Рубен Аморим может снова оказаться в чемпионате Португалии. Как сообщает talkSPORT, специалист рассматривается как один из наиболее реальных кандидатов на громкое назначение, если в Бенфике в ближайшее время произойдут изменения на тренерском месте. Интерес к Амориму выглядит логичным, учитывая его репутацию в португальском футболе и предыдущий успешный опыт работы в местных топ-клубах.

На данный момент под вопросом находится будущее Жозе Моуринью, который возглавляет Бенфику. Согласно данным источника, тренер может покинуть клуб, а в его контракте прописан пункт о возможности ухода летом 2026 года. Этот пункт, как отмечается, может быть активирован, если Моуринью получит другой проект – в частности, вариант с национальной сборной Португалии. Такой сценарий возможен в случае, если Роберто Мартинес покинет должность главного тренера сборной, и федерация начнет искать наставника с максимальной узнаваемостью и авторитетом внутри страны.

В случае ухода Моуринью именно Аморим называется среди фаворитов на замену. Важный нюанс: Рубен имеет тесную связь с Бенфикой, ведь является воспитанником клуба и в разные периоды выступал за него как футболист. Первый отрезок пришелся на ранние годы карьеры – с 1994-го по 1998-й, а затем он вернулся и играл за Бенфику длительное время – с 2008-го по 2017-й. Такой бэкграунд делает Аморима понятным для клубной среды и близким для болельщиков, а также усиливает аргумент в пользу его кандидатуры, если руководство решит делать ставку на фигуру с клубной историей.

В тренерской карьере Аморим уже успел поработать с Каза Пией, Брагой и Спортингом. Последний он покинул в октябре 2024 года, после чего его имя регулярно появляется в новостях в контексте потенциальных назначений. Если информация источника подтвердится, возможное возвращение специалиста в Португалию может стать одним из самых громких сюжетов на местном рынке тренеров.

На фоне этих разговоров турнирное положение Бенфики также добавляет теме актуальности. Сейчас команда идет третьей в чемпионате Португалии, а в Лиге чемпионов занимает 25-е место. При таких результатах любые слухи о будущем тренера воспринимаются острее, ведь клуб традиционно имеет высокие цели как на внутренней арене, так и в Европе.

Ранее Манчестер Юнайтед официально отправил Аморима в отставку.