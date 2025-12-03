Сергей Разумовский

Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ во вторник, 2 декабря, было принято ряд решений. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола

Одним из них стало наказание для тренера вратарей Оболони Дениса Шапочникова по итогам рассмотрения эпизодов матча 13-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера, который завершился разгромным поражением киевлян со счетом 0:6. Причиной дисциплинарных санкций стало поведение самого специалиста во время игры. Согласно официальной информации, член тренерского штаба Александра Антоненко допустил использование непристойных и оскорбительных выражений в адрес арбитра встречи, что и было зафиксировано в рапорте и дополнительных материалах.

В заявлении пресс-службы УАФ отмечается, что, рассмотрев материалы по удалению тренера Оболони Дениса Шапочникова во время поединка 13-го тура VBET Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 Оболонь – Шахтер, Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение отстранить его от участия в соревнованиях на три матча. Один из этих поединков будет учтен условно, с испытательным сроком один год, учитывая характер нарушения.

На данный момент Оболонь имеет в активе 17 очков в турнирной таблице Премьер-лиги. Такой результат позволяет столичному клубу удерживать комфортное преимущество в четыре очка над зоной переходных матчей.

Также КДК вынес ряд решений по штрафам для клубов УПЛ.