Сергей Разумовский

Российская букмекерская компания 1xBet заключила спонсорское соглашение с ПСЖ. О сотрудничестве объявили через проморолик, в котором снялись несколько игроков парижан: Ли Кан Ин, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Фабиан Руис и Витинья.

В Украине деятельность, связанная с 1xBet, ранее становилась предметом судебного разбирательства. В марте 2023 года суд арестовал 100% корпоративных прав компании ориентировочной стоимостью 30 млн гривен.

Речь шла о структуре, которую подозревали в незаконной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в интернете. После этого 1xBet также попала под санкции СНБО сроком на 50 лет.

