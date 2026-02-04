Забарный будет носить логотип российской компании? ПСЖ снова оказался в центре скандала.
Контора, попавшая под санкции СНБО, стала спонсором парижского клуба украинца
около 2 часов назад
Российская букмекерская компания 1xBet заключила спонсорское соглашение с ПСЖ. О сотрудничестве объявили через проморолик, в котором снялись несколько игроков парижан: Ли Кан Ин, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Фабиан Руис и Витинья.
В Украине деятельность, связанная с 1xBet, ранее становилась предметом судебного разбирательства. В марте 2023 года суд арестовал 100% корпоративных прав компании ориентировочной стоимостью 30 млн гривен.
Речь шла о структуре, которую подозревали в незаконной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в интернете. После этого 1xBet также попала под санкции СНБО сроком на 50 лет.
