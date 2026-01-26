Бывший защитник сборной Франции раскритиковал Забарного за его игру в составе ПСЖ
Украинец снова услышал порцию критики
12 минут назад
Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри выразил мнение, что руководство ПСЖ допустило ошибку, сделав ставку на защитника Илью Забарного и голкипера Люку Шевалье.
«Ситуацию еще можно исправить, но сейчас Луиш Кампуш и Луис Энрике разочарованы игрой Забараного и Шевалье. Они не рассчитывали увидеть футболистов в такой форме на текущем этапе чемпионата. Думаю, в клубе надеялись на более успешное развитие событий», — сказал Дюгарри для Рlanetepsg.
После 19 туров подопечные Луиса Энрике набрали 45 очков и уверенно возглавляют турнирную таблицу Лиги 1, опережая Ланс на два балла. В следующем туре Пари Сен-Жермен проведет выездной матч против Страсбурга. Встреча запланирована на 1 февраля и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Ранее Забарный вошел в тройку лучших игроков ПСЖ в матче против Осера.
Поделиться