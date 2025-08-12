Центрбек сборной Украины Илья Забарный в соцсетях попрощался с Борнмутом.

Это было путешествие, которое изменило меня, путь, полный вызовов, побед, поражений, веры и безграничной преданности.

Я встретил невероятно искренних, замечательных людей. Людей, которые стали для меня больше, чем просто командой. Мы прошли этот путь вместе, и это самое ценное из всего.

Я глубоко благодарен всем, кто поддерживал меня в самые светлые и тёмные моменты.

Это не просто опыт. Это история. Это воспоминание.

И я рад, что имел честь пройти этот путь вместе с вами.

Я благодарен всем, кто был рядом, за вашу веру, за вашу поддержку, за вашу честность, за вашу дружбу, за ваш профессионализм.

Особая благодарность руководству клуба за вашу поддержку, доверие и возможность расти. За создание условий, в которых команда могла работать, развиваться и достигать результатов.

Всем сотрудникам спасибо за вашу невероятную доброту, заботу и уважение в любой ситуации. Ваша теплота делала каждый день здесь лучше и ярче.

Нашим болельщикам спасибо за вашу любовь и неизменную поддержку, как на поле, так и вне его.

Ваши голоса, ваша энергия и песня, которую вы создали и спели для меня, навсегда останутся в моей памяти.

И хотя эта глава подошла к концу, мои пожелания семье AFC Bournemouth не имеют границ.

Пусть всё, за что вы беретесь, будет успешным.

Пусть в ваших сердцах будет любовь, в ваших мыслях - ясность, а в глазах - огонь, - написал Забарный в Instagram.