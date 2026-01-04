Павел Василенко

В матче 17-го тура Лиги 1 состоялось парижское дерби. ПСЖ на своем стадионе принимал ФК Париж. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

ПСЖ вышел вперед в конце первого тайма – отличился Дезире Дуэ. Гости отыгрались на 51-й минуте. Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный нарушил правила в своей штрафной, получил желтую карточку, а арбитр назначил пенальти, который реализовал Виллем Гюббельс.

Через две минуты вингер ПСЖ Усман ПСЖ поразил ворота гостей и принес своей команде три очка.

Отметим, что Забарного заменили на 70-й минуте на Маркиньоса.

ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 39 очков. Париж идет 15-м с 16 баллами.

Лига 1, 17-й тур

ПСЖ – Париж – 2:1

Голы: Дуэ, 45, Дембеле, 53 – Гюббельс, 51 (пенальти).