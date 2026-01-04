Забарный «привез» пенальти, получил желтую карточку и был заменен в дерби Парижа
Команда украинца одержала победу
около 1 часа назад
В матче 17-го тура Лиги 1 состоялось парижское дерби. ПСЖ на своем стадионе принимал ФК Париж. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
ПСЖ вышел вперед в конце первого тайма – отличился Дезире Дуэ. Гости отыгрались на 51-й минуте. Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный нарушил правила в своей штрафной, получил желтую карточку, а арбитр назначил пенальти, который реализовал Виллем Гюббельс.
Через две минуты вингер ПСЖ Усман ПСЖ поразил ворота гостей и принес своей команде три очка.
Отметим, что Забарного заменили на 70-й минуте на Маркиньоса.
ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 39 очков. Париж идет 15-м с 16 баллами.
Лига 1, 17-й тур
ПСЖ – Париж – 2:1
Голы: Дуэ, 45, Дембеле, 53 – Гюббельс, 51 (пенальти).