Наставник Борнмута Андоні Іраола прокомментировал эмоциональный матч с лондонским Арсеналом, который завершился поражением его команды со счётом 2:3 в рамках 20-го тура АПЛ.

«Это чувство преследует нас последнее время очень часто. Мы делаем много правильных вещей, но уходим с поля с одним очком или вообще без очков.

Сегодня мы пропустили три гола от Арсенала, хотя у них не было много моментов. В общем, игра была довольно равной: мы были лучше в первом тайме, но Арсенал перехватил инициативу во втором. Очень трудно забить два мяча в ворота Арсенала, поэтому остаться в итоге без очков — это разочарование. Нам нужно играть безупречно, чтобы заработать хотя бы один балл. Арсенал нашел способ победить, и это нам дорого стоит.

Я остался недоволен арбитром. Третий гол был забит после штрафного удара, которого на самом деле не было. Мы апеллировали к нему, потому что считаем, что он допустил ошибку, дав финальный свисток в тот момент, когда Семеньо владел мячом в конце игры», — сказал Ираола.