Павел Василенко

Бразильский нападающий Джонатан Геррейру, игрок клуба Финнкурд из пятого дивизиона, был арестован прямо на поле после того, как забил семь голов и принес своей команде разгромную победу 8:1.

Вместо оваций трибун – полицейские сирены. После финального свистка правоохранители заблокировали выходы с арены и ринулись на поле. По сообщению Corriere della Sera, полиция готовила спецоперацию несколько месяцев, отслеживая подозрительные ставки на онлайн-платформах и анализируя видео с камер наблюдения.

Агенты в гражданской одежде наблюдали за игрой с первых минут. После ареста Геррейру команда осталась без своего капитана, тренера и главного бомбардира – ведь 30-летний бразилец совмещал все эти роли.

Карьера нападающего началась в низших дивизионах Бразилии. В 2022 году он переехал в Финляндию, где выступал за Пеймари Юнайтед, а с 2025 года перешел в Финнкурд.

В нынешнем сезоне Геррейру успел забить 15 голов – прежде чем его путь неожиданно превратился из футбольного в криминальный.