Украинский специалист Роман Григорчук объяснил свое решение вернуться на должность главного тренера Черноморца.

Черноморец очень важен в моей жизни, и я его люблю. Вместе мы уже прошли большой путь, и моей мечтой является еще раз ощутить ту атмосферу, когда на заполненном стадионе команда играла в прекрасный футбол. Я сейчас живу этим и готов сделать все.

Я уже сказал, что главной мотивацией возвращения в Черноморец является то, что клуб для меня очень важен. Люди в Одессе заслуживают, чтобы здесь была команда высокого уровня. Мы, конечно, должны учитывать, в какое время живем. Сейчас я услышал от руководителей намерение вернуться в УПЛ.

Требование отсутствия задолженности перед предыдущим тренерским штабом? В этих вопросах должен быть большой порядок и максимальная корректность.

Руководители позвонили мне и сказали, что приняли решение сменить тренера. Мы не начали сразу общаться. Они спросили, возможно ли мое приход в такой ситуации. Я ответил, что сначала должны быть решены все вопросы с предыдущим тренерским штабом, и только тогда мы сможем говорить о сотрудничестве.

В моем понимании, в футболе я могу пообещать руководству и болельщикам, что буду работать 24/7 и отдам всего себя ради общей цели. Шансы повыситься в классе оцениваю высоко, потому что вижу намерения руководителей идти этим путем и развиваться, – заявил Григорчук в интервью «Украинскому футболу».