Украинский тренер Мирон Маркевич резко высказался по поводу заявлений президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности пересмотра отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований.

Президент ФИФА уже не впервые позволяет себе неадекватные заявления относительно реинтеграции страны-агрессора. Об этом не может даже идти речь. Ведущие футбольные державы придерживаются четкой позиции по поводу недопуска.

Потому что возвращение даже юношеских сборных России сразу же ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований. Ведь родители тех же футболистов могут быть среди тех, кто убивает украинцев. Более того, мы являемся свидетелями геноцида украинского народа.

Заявления Инфантино, действительно, иначе как позором не назовешь. Я приглашаю президента ФИФА посетить Украину, готов сопровождать его в прифронтовом Харькове, где я в свое время почти десять лет возглавлял местный «Металлист», который громко заявил о себе в еврокубках.

Я довольно часто посещаю этот город-герой и впечатлен стойкостью его жителей. Кстати, по желанию Инфантино сможет убедиться в том, во что русские нелюди превратили соседний Купянск, где также когда-то была боеспособная футбольная команда.

Инфантино может посетить и Чернигов, где после обстрела российского агрессора стал непригодным стадион. Именно там раньше проводила домашние матчи местная «Десна», выступавшая в Премьер-лиге. Или увидеть, каких убытков нанесено киевскому стадиону «Локомотив», загородной базе «Черноморца» в Одессе. Почувствовать, как это жить без света, тепла.

То, что такое пресловутый «русский мир», четко свидетельствует катастрофическое состояние стадиона в временно оккупированном Донецке, который еще не так давно считался одним из лучших в Европе. Вызывают удивление и утверждения Инфантино, что бан россиян не является эффективным. Я другой точки зрения. Дисквалификация россиян является мощным средством давления на агрессора.

Прекрасно понимаю, что недовольство Инфантино вызвано тем, что ФИФА уже длительное время после введения санкций не получает огромных поступлений от российских компаний, которые были спонсорами соревнований под эгидой этой организации. Но нельзя же все измерять деньгами, особенно когда на кону самое дорогое — человеческая жизнь», — сказал Маркевич в интервью Sport.ua.