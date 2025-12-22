Элитный Металлист 1925 интересуется защитником ФК Металлист из Первой лиги Кириллом Дегтярём. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Давайте вспомним о визите Евгения Красникова на матч «Металлист 1925» – «Верес» – легендарная игра. Я уже говорил, что, вероятно, причиной этого визита являются потенциальные переговоры по поводу кого-то из молодых талантов «Металлиста». У меня есть подтверждение, что это так и есть, и, скорее всего, речь идет о Кирилле Дегтяре.

Игрока молодежной сборной, игрока, который может сыграть слева где угодно, который может сыграть и в центре защиты, имеет очень разнообразный опыт и, как мне кажется, лучше адаптирован уже сейчас к взрослому футболу, чем, например, молодой, очень перспективный Матвей Панченко, которого мы видели в первых турах в этом сезоне.