Спортивный директор Зари Юрий Коваль объявил о своем решении покинуть клуб, сообщает пресс-служба команды УПЛ.

67-летний специалист более 20 лет работал в клубе на различных должностях. Из-за семейных обстоятельств Коваль переходит работать в Александрию, где будет заниматься детским футболом.

Складываются так обстоятельства, что надо быть дома, в Александрии, помогать жене. Чувства смешанные, решение непростое. Заря всегда в моем сердце. Я уже просто не представляю другой эмблемы на футболке. Я тренировал много команд, но Заря - это самый успешный этап карьеры. Огромное спасибо президенту клуба, руководству команды, болельщикам за доверие, за то, что снова почувствовал драйв тренерской работы, эмоции от еврокубковых матчей.

Заря - это не просто слово, это бренд, это сила воли. Думаю, что мало команд, которые могли бы выжить в таких условиях, да ещё и не просто выжить, а не растерять свои боевые качества и постоянно прогрессировать, - подчеркнул Коваль.