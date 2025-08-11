Михаил Цирук

С пятницы по воскресенье состоялось семь матчей второго тура УПЛ, который оказался значительно более результативным, чем первый.

Полтава одержала первую победу в элитном дивизионе, Кривбасс Патрика ван Леувена одолел Металлист 1925, Александрия снова проиграла, а в матчах Динамо и Шахтера было забито шесть мячей, однако горняки при этом потеряли очки.

Предлагаем вашему вниманию главные итоги уикенда в украинской национальной первенстве.

В первом номинально домашнем матче УПЛ Полтава одержала историческую, первую победу. Решающий момент встречи произошел на 34 минуте, когда Олег Вермиенко воспользовался беспорядком в штрафной площади соперника и забил, как оказалось, единственный гол в матче.

Выйдя вперед, Полтава бросила все силы на удержание преимущества и успешно справилась с этой задачей. Верес давил, после стандартов ровенчан у ворот Восконяна периодически возникали пожары, однако сравнять счет подопечные Олега Шандрука так и не смогли, начав сезон с двух поражений.

Если на фоне Полтавы молодой и зеленый состав Руха выглядел вполне прилично, то вот с Динамо – беда. Львовяне стремились встречать соперника высоким прессингом и задать ему свой темп, к чему перед стартовым свистком призывал капитан Денис Подгурский. Но в итоге у хозяев ничего не вышло, и чемпион Украины, в стартовом составе которого вышли лишь двое футболистов, начинавших с первых минут игру с Пафосом, просто не заметил команду Ивана Федика.

Разгром начал Тарас Михавко, который после углового уже во второй раз в сезоне забил в чужие ворота, и в настоящее время держится в тройке лучших бомбардиров киевлян в этой кампании. На экваторе первого тайма Михавко снес в штрафной площади Фаала, и от пенальти киевлян спасло лишь то, что перед этим Лях сфолил против Волошина.

Но на этом шансы Руха вернуться в игру закончились, ведь во втором тайме Динамо просто разгромило соперника. Автогол Холода и точные удары Буяльского, Брагару и Яцика сделали счет на табло просто неприличным, а хозяева ответили лишь голом престижа в исполнении Фаала.

Еще один интересный момент – выход на поле 15-летнего Олега Дзюринця, который стал самым молодым игроком в истории УПЛ и сфотографировался с Андреем Ярмоленко. Но на этом, пожалуй, интересности закончились: Динамо размялось перед Пафосом, ну а Рух будет ждать следующих игрз простішими суперниками.

В первые 30 минут матча поверить в то, что он может завершиться с таким результатом, было просто невозможно. Металлист 1925 просто уничтожал своего соперника, имел как минимум три отличных голевых момента, не выпускал хозяев с их половины поля, но в итоге умудрился остаться ни с чем. На 40-й минуте встречи хороший удар из-за пределов штрафной удался Мендосе, а после перерыва криворожцы немного пришли в себя и на экваторе второго тайма удвоили преимущество. Игра Кривбасса пока не впечатляет, но факт остается фактом: команда ван Леувена заработала первые три очка в сезоне, а вот харьковский клуб в текущей кампании пока не может забить хоть один гол.

После первой игры Эпицентра в УПЛ можно было подумать, что команда играла в настолько защитный футбол из-за того, что соперником был Шахтер. Однако в начале матча с ЛНЗ изменилось мало что. Хозяева прижали команду Нагорняка к её воротам, на 22-й минуте Яшари открыл счет, добив мяч в ворота после собственной неудачной попытки реализовать пенальти, и в целом в первом тайме коллектив из Черкасс мог забить больше.

После перерыва Эпицентр стал отвечать и создал несколько моментов, однако для того, чтобы отыграться, этого оказалось недостаточно. Таким образом, 1:0: ЛНЗ в этом сезоне пока не пропускает, а клуб из Каменца-Подольского — не забивает.

Какая-то катастрофа продолжает происходить с Александрией. Вице-чемпион Украины потерпел четвертое поражение в четырех матчах сезона, и если поражения Партизану в ЛК ещё можно попытаться списать на уровень соперника, то Кудривка и Оболонь точно казались командами, с которыми подопечные Кирилла Нестеренко должны были играть лучше.

Но беда Александрии в том, что она совсем не сыграла лучше ни за новичка УПЛ, ни за пивоваров. В первом тайме гости может и имели какую-то минимальную преимущество, но она совсем не конвертировалась в моменты. На старте второго Суханов пушечным ударом вывел Оболонь вперед, но и после этого Александрия очень долго не могла даже пробить по воротам.

Таким образом, столичный клуб добыл первую победу в сезоне, а украинская Жирона, с такими темпами, вполне может повторить путь испанской, и после феерического сезона также бороться за выживание.

Очень солидно на старте сезона выглядит ковалёвский Колос, который не проигрывает в УПЛ уже 9 матчей подряд. Подопечные Костышина не просто добиваются результатов, но демонстрируют при этом тактически гибкий футбол, подбираяключи к различным соперникам. В матче против Полесья, которое среди недели разгромило венгерский Пакш (3:0), гости в первом тайме ничем не уступали сопернику, и в целом наблюдать за этим матчем было довольно приятно.

В начале второй половины Климчук вывел свою команду вперед, после чего Колос просто безупречно сыграл вторым номером, почти не дав оппоненту никаких шансов. Так что после двух туров команда Костышина имеет вполне заслуженные шесть очков. Конечно, делать какие-то выводы в контексте итоговых мест еще рано, но пока команда из Ковалевки однозначно выглядит как серьезный претендент на еврокубки.

Ну не может Арда Туран победить на этом стадионе, поэтому если какая-то из команд УПЛ захочет отобрать очки у Шахтера — договаривайтесь с Карпатами, платите любые деньги за аренду «Украины» — и будет вам счастье. Владислав Лупашко снова рискнул, решившись идти с мощным соперником «в размен», но это дало результат.

Много вопросов можно задать к защите Шахтера, ведь когда три забитых мяча не хватает для победы — это точно непорядок. Между матчами Лиги Европы горняки решили дать отдых Алиссону, Матвиенко, Очеретько, и соперник воспользовался этим сполна, показав, что это не та команда, против которой можно беречь силы.

Хотя начиналось все очень неплохо для гостей: уже на 9 минуте Невертон вывел донеччан вперед. На экваторе тайма команды обменялись голами Невеса и Элиаса, так что на перерыв лидером ушел Шахтер. Во втором тайме Карпаты довольно мощно давили. Гол Мирошниченко после стандарта отменили из-за офсайда, но уже через 20 минут Бруниньо все же забил по правилам.

Шахтер бросился исправлять ситуацию, и почти сразу это сделал: на 82 минуте Алиссон, вышедший на замену, забил гол, который имел все шансы стать победным. Но хозяева боролись до конца, и в компенсированное время все-таки добились своего: Конопля упал в борьбе с Педрозу, а тот быстро подал на Краснопира — и это 3:3. Первая потеря очков Турана в УПЛ случилась значительно быстрее, чем можно было ожидать.

Матч Заря - Кудривка состоится в понедельник, 11 августа. Начало встречи - в 18:00.

В материале использованы фото Getty images, УПЛ и ФК Шахтер