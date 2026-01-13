Павел Василенко

Заря отказалась продавать своего правого вингера Артема Слесаря в чешскую Карвину. Причиной стала финансовая сторона вопроса – предложенные 1,5 миллиона евро не удовлетворили владельца луганского клуба Евгения Геллера.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас в своем телеграм-канале «BurBuzz», президент черно-белых уверен, что потенциал игрока оценивается значительно выше. В клубе не готовы расставаться с перспективным футболистом за сумму, которая, по мнению руководства, не соответствует его реальной стоимости.

В текущем сезоне Слесарь провел за Зарю 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт вингера с луганским клубом действует до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.