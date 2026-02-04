Сергей Разумовский

Защитник Наполи и сборной Италии Джованни Ди Лоренцо в ближайшее время перенесет еще одно хирургическое вмешательство. Как сообщает официальный сайт клуба, футболисту, который уже проходит восстановление после травмы колена, дополнительно сделают операцию на левой стопе.

В Наполи объяснили, что решение о операции было принято для того, чтобы окончательно устранить давнюю проблему, которая беспокоила игрока и существовала еще до нынешнего повреждения. В то же время клуб не уточняет, сколько времени потребуется на реабилитацию и когда Ди Лоренцо сможет вернуться к полноценным тренировкам и матчам.

32-летний защитник в текущем сезоне остается одним из самых стабильных исполнителей команды. Он сыграл 32 матча за Наполи, отметился одним голом и сделал три результативные передачи.

Ранее Наполи справился с кризисной Фиорентиной.