Наполи в 23 туре Серии А встречался с Фиорентиной. Матч в Неаполе завершился со счетом 2:1.

Чемпион Италии забил по одному голу в каждом из таймов. Сначала Вергара отличился после ассиста голкипера неаполитанцев Мерета, а после перерыва выступил ассистентом в эпизоде с голом Гутьерреса.

На 57-й минуте гости сумели отквитать один гол. Экс-игрок Шахтера Соломон оформил дебютный гол в Серии А.

В оставшееся время обе команды обменялись опасными моментами, однако команда Антонио Конте смогла сохранить нужный результат.

Серия А. 23 тур

Наполи - Фиорентина 2:1

Голы: Вергара, 11, Гутьеррес, 49 - Соломон, 57