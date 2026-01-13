Защитник Динамо Константин Вивчаренко рассказал о своем отпуске и настройке на первые сборы под руководством Игоря Костюка. Слова футболиста передает прессслужба клуба.

Конечно, отдых был очень хорошим, ведь отпуск длился почти месяц. Набрались сил и, считаю, готовы снова работать.

Самое важное в медосмотре? Наверное, УЗИ сердца, ведь это мотор нашего организма. К офтальмологу больше всего боюсь заходить. Когда он распыляет какое-то вещество в глаз, это не очень приятно. А все остальное – обычная практика.

Готов ли к первой тренировке? Думаю, да, ведь во время отпуска каждый работал индивидуально, у нас была программа.