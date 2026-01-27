Защитник Динамо Тарас Михавко рассказал, как принимал решение о продлении контракта до 2030 года. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Мне предложили контракт, и я поехал в отпуск. Во время отпуска я отдыхал и не слишком думал об этом, а уже в конце, когда ехал в Киев, мы обсудили детали. Я приехал в Киев, и уже на следующий день подписал контракт. Поэтому ничего не было затянуто.

Я посмотрел на это с позитивом. Конечно, я рад, и мне очень приятно, что руководство клуба верит в меня и доверяет мне, предложив новый контракт. Повторюсь еще раз, я очень доволен.