Защитник Динамо Тарас Михавко прокомментировал сравнение со своим коллегой по амплуа Ильей Забарным и ответил, видит ли он между ними общие черты. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Ни в чем пока что не превосхожу. Конечно, хотелось бы быть таким, как Илья. И в карьерном росте, и как человек он очень хороший, но на данный момент я не могу сказать, что я в чем-то превосхожу его, потому что он играет на высочайшем уровне, и действительно до него еще расти и расти. Поэтому не могу сказать, что в чем-то я сильнее, чем он.

Я не могу так сказать. Кто такие делает сравнения – то я не знаю, их надо спрашивать, но я не могу сказать, что я… Возможно, в чем-то и похожи, но мне кажется, что он намного сильнее на данный момент и намного зрелее, поэтому я не могу сказать, что я… Мне, конечно, нравится, как он играет, и я за ним слежу, поэтому и говорю: до него еще расти и расти.