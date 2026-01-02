Главный тренер Оболони Александр Антоненко назвал задачи команды на вторую часть сезона.

Можно разделить её на две части. Мы можем быть довольны тем, как начинали. Где-то до 10-го тура, до матча с Полесьем, всё шло относительно хорошо. А потом наступил период, где мы увидели свои проблемы и поняли, над чем нам нужно работать. Уже после чемпионата пересмотрели несколько игр и увидели, на что сделаем акцент во время зимней паузы. Будем исправлять ошибки.

Мы понимали, что если работать упорно, то всё получится. Сказать, что мы так сильно расстраивались, то нет, на это не было времени. Нужно было много работать и исправлять определённые нюансы в нашей игре. И ребята, и мы были уверены, что всё будет в порядке. Поэтому так оно и произошло.

Наша главная задача может быть сформулирована так: закрепиться в таблице как можно выше. Мы работаем от матча к матчу. Есть соперник, есть подготовка к нему. Общая работа будет на сборах, а ближе к каждой игре будем разбирать уже всех соперников.

Мы всегда ставим целью побеждать в каждой игре. Как это выходит, это уже остаётся в нашем тренерском штабе. А так, хочется выигрывать постоянно. Благодарны, что игроки нас понимают и какие-то результаты – это награда для каждого игрока и команды отдельно. Задача – это закрепиться как можно выше в турнирной таблице, - сказал Антоненко в интервью Football.ua.