В десятом туре УПЛ Кудривка уступила Шахтеру 0:4 – это крупнейшее поражение команды в текущем сезоне. После матча защитник Кудривки Артем Мачелюк отметил, что плана отсидеться в низком блоке не было, и прокомментировал итог встречи. Слова футболиста передает прессслужба клуба.

Быстрый гол повлиял. Мы приехали сюда за очками и не хотели сидеть в обороне. Но пропустили гол, начали идти в атаку, а потом получили второй… У нас были свои моменты, не боялись играть в футбол. Мы понимаем, что соперник очень сильный, всегда борется за первое место, представляет нашу страну в еврокубках, но все равно старались показать качественный футбол, а не быть мальчиками для битья. Ставались доказать, что на уровне такого соперника мы также можем играть с мячом.

Прежде всего, какой бы ни была мастерство, если бы мы играли до конца и не допускали ошибок, то, наверное, мы бы не пропустили этот мяч. Но если уже гол пропущен, то, конечно, это указывает на ошибки со стороны игроков. Возможно, не только защитников, но и атаки.

Конечно, если бы забили, то были бы увереннее. Но мы и так старались играть. Было бы приятно забить пенальти. Возможно, получилось бы 3:1 – атаковали бы и пытались забить еще. Но не забил – значит, не забил. Пенальти – это лотерея. Значит, молодец вратарь соперника.

Задачей на второй тайм было играть агрессивнее, не давать сопернику работать с мячом, вкалывать, добавить в прессинге, в отборе мяча. Ни у тренерского штаба, ни у футболистов не было плана сидеть в обороне. Мы хотели прессинговать и пытаться накрывать соперника у его ворот. Этого от нас и требовал тренерский штаб.