Сергей Стаднюк

В десятом туре украинской Премьер-лиги Шахтер номинально дома разгромил Кудривку.

Уже на 7-й минуте Кауан Элиас открыл счет, задав дальнейший тон игры. На перерыв «горняки» ушли с комфортным преимуществом в два мяча. Счет удвоил Очеретько.

А в начале второго тайма бразилец оформил дубль, сняв все вопросы о победителе. Гости имели шанс на гол престижа, но на 72-й минуте воспитанник Динамо Коркишко не реализовал пенальти – Ризник отразил удар. Точку поставил Глущенко, в конце закрепив уверенную победу «горняков».

Шахтер набрал 21 очко и единолично возглавил турнирную таблицу УПЛ. Следом идут ЛНЗ (20) и Полесье (19). Кривбасс (19) и Динамо (17) еще сыграют между собой.

УПЛ, десятый тур

Шахтер – Кудривка 4:0

Голы: Кауан Элиас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 87

Шахтер: Ризник, Винисиус Тобиас, Бондар (Матвиенко, 84), Марлон Сантос, Педро Энрике, Марлон (Изаке, 63), Бондаренко (Глущенко, 63), Очеретько (Назарина, 74), Педриньо (Эгиналду, 63), Невертон, Кауан Элиас

Кудривка: Яшкин, Мельничук (Гусев, 76), Мамросенко, Сердюк, Мачелюк, Нагнойный (Матвеев, 69), Думанюк, Сторчоус (Демченко, 80), Козак, Свитюха (Коркишко, 46), Легостаев (Овусу, 46)

Предупреждения: Марлон Гомес, Очеретько, Глущенко – Мельничук

Обзор матча будет доступен на странице события Шахтер – Кудривка.