Защитник Манчестер Юнайтед Лені Йоро получил шестимесячное лишение водительских прав за серьезное превышение скорости. Об этом сообщает BBC со ссылкой на материалы судебного разбирательства. Указано, что 20-летний француз признал вину и не оспаривал факт нарушения.

Инцидент произошел в конце августа в пригороде Манчестера. Йоро управлял автомобилем Porsche Cayenne GTS, стоимость которого оценивается примерно в 170 тысяч фунтов стерлингов. Камеры зафиксировали, что футболист двигался со скоростью более 112 км/ч на участке дороги, где установлено значительно более низкое ограничение — по данным суда, он превысил разрешенную скорость почти в 2,5 раза. Дополнительным отягчающим фактором стали условия местности: рядом с этим участком расположены жилые дома, средняя школа и спортивный клуб, то есть зона является потенциально опасной с точки зрения безопасности.

Кроме временной запрета на управление транспортными средствами, суд назначил Йоро финансовые взыскания. Он должен заплатить штраф в размере 666 фунтов стерлингов, а также 120 фунтов судебных расходов и 266 фунтов компенсации — такое решение принял магистратский суд города Крю.

Представители игрока в суде извинились за поведение клиента. Адвокаты подчеркнули, что на момент нарушения дорога была пустой, а сам футболист якобы спешил, чтобы успеть отвезти друга на железнодорожную станцию.

