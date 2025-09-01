Павел Василенко

Дисквалифицированному вингеру Челси Михаилу Мудрику вынесли запрет на вождение за неоднократные нарушения правил дорожного движения Великобритании.

24-летний украинский игрок не играл за синих с декабря прошлого года, когда его обвинили в положительном результате теста на запрещенное вещество.

В июне Мудрику было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, в результате чего его футбольная карьера оказалась под вопросом, пока он ждет результатов расследования ФА.

Но за это время он получил шестимесячный запрет на управление за ряд нарушений правил дорожного движения, кульминацией которых стал штраф за превышение скорости на своем автомобиле BMW M8.

В прошлом месяце в магистратском суде Лавендер-Хилл Мудрик был лишен права управлять транспортным средством по решению мировых судей, поскольку за 18 месяцев он накопил 13 штрафных баллов.

Мудрик, который направил вместо себя на судебное заседание адвоката, также оштрафован на 660 фунтов стерлингов, обязан выплатить 130 фунтов стерлингов судебных издержек и выплатить компенсацию жертве в размере 266 фунтов стерлингов.