Сергей Стаднюк

Недавно стало известно, что защитник Шахтера и сборной Украины Юхим Конопля ставил «лайки» под видео с подписью «россия не для слабых и медленных», под нарезкой действий бывшего российского форварда Романа Павлюченко в составе Тоттенхэма, а также под роликом с владимиром жириновским.

Позже футболист убрал эти отметки. Латераль также заявил, что сделал выводы из ситуации.

Я не вкладывал в свои лайки никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и её деятелей и последователей. Я патриот своей страны. Сделал выводы. Искренне прошу прощения. Больше не повторится Ефим Конопля

Позднее футбольный журналист Андрей Сенькив, который в настоящее время служит в Вооруженных силах Украины, обратился через Instagram к защитнику Шахтера после скандала с «лайками».

Господин Юхим Конопля, понимаю – ошиблись, бывает. Предлагаю в плане извинений финансово поддержать мой 53 отдельный разведывательный батальон. Господин Бленуце вон перечислил первую зарплату на ВСУ за подобное. Хоть что-то полезное должно быть из этой ситуации. Спасибо. Андрей Сеньков

Ранее скандально известный нападающий Владислав Бленуце подтвердил, что передал на ВСУ первую зарплату в Динамо.