Тренер Оболони знайшел объяснение поражению ЛНЗ
«Пивовары» - без очков в Черкассах
около 1 часа назад
Александр Антоненко / Фото - ФК Оболонь
Главный тренер Оболони Александр Антоненко подвел итоги стартового матча 15 тура УПЛ против ЛНЗ (0:3). Его слова приводит УПЛ ТВ.
Тяжелое поражение, но мы не заслуживали такого результата. Не считаю, что у нас не было моментов, чтобы забить мяч. Не согласен с мнением, что нас закрыли на нашей половине поля. Пытались играть так, как готовились к сопернику, понимали, как это нужно делать против ЛНЗ. До второго мяча и после него пытались играть в то, о чем договаривались. Получилось или не получилось - можем сказать после того, как проанализируем, - рассказал Антоненко.
Оболонь имеет в активе 17 очков и занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ.