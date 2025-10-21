Бывший нападающий, автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко поделился оценкой выступлений команды в октябре. Также эксперт поделился прогнозом относительно дальнейшей борьбы сине-желтых в отборе на чемпионат мира-2026.

Эти две победы – заслуга Руслана Малиновского. В Исландии он отметился дублем, а в Кракове отдал голевую передачу и забил решающий гол. Малиновский из-за тяжелой травмы более года не играл за сборную и приехал, как говорят, голодным до побед. Все идет к тому, что он будет лидером украинской команды в ближайших матчах. А что касается общего впечатления, то есть много претензий к игре, особенно в атаке. Довыбик имел два-три момента, но так и не смог поразить ворота Азербайджана. Честно говоря, я не думал, что в этом матче у нас будут проблемы. Так что либо азербайджанцы теперь сильны, либо мы все еще слабы.

Нам стоит бросить все усилия на матч с исландцами. Будем откровенны, мы не выиграем в гостях у Франции. Поэтому, возможно, нужно дать отдохнуть лидерам сборной: одних посадить на замену, других выпустить на 60 - 70 минут, чтобы они в матче с исландцами были свежими. Главное задание, как по мне, не проиграть во Франции с разгромным счетом, – заявил Гецко в интервью «Экспрессу».